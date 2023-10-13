"Впечатляет". На Западе назвали самое эффективное оружие России на Украине

19FortyFive: Россия уничтожает дорогостоящую технику ВСУ дронами "Ланцет"

Россия успешно уничтожает относительно дешевыми дронами "Ланцет" западную технику ВСУ стоимостью в миллионы долларов, пишет 19FortyFive. Эти беспилотники – настоящие "убийцы артиллерии", и они становятся только смертоноснее.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" – это выдающийся успех для России. Пока в ходе российской специальной военной операции другие виды оружия демонстрировали не слишком блестящие результаты, этот дрон-камикадзе весом в 12 килограммов доказал свою способность поражать самые разные цели, в том числе основные боевые танки и припаркованные самолеты. Этого уже вполне достаточно, чтобы западные аналитики обратили на него пристальное внимание, однако способность "Ланцета" уничтожать артиллерийские установки и комплексы ПВО оказалась особенно впечатляющей.

Согласно новым данным, собранным российскими источниками, теперь "Ланцеты" поставляются на фронт в довольно больших количествах, и в дальнейшем эта угроза будет лишь нарастать.

Взлет "Ланцета"

"Ланцет", который был впервые представлен в 2019 году, стал первым в России барражирующим боеприпасом специального назначения. "Ланцет-3" производится компанией Zala, входящей в концерн "Калашников", и выпускается в двух вариантах. Малый вариант под названием "Изделие-52" имеет два Х-образных крыла и несет боеголовку весом в три килограмма, а более крупное "Изделие-51" оснащено боеголовкой весом в пять килограммов.

После того как эффективность "Ланцетов" была проверена в Сирии в 2021 году, они были массово взяты на вооружение в украинском конфликте. Первый известный случай применения "Ланцета" на Украине произошел в июле 2022 года, то есть примерно через пять месяцев после начала российской спецоперации. С тех пор эти боеприпасы применялись в небольших, но постоянно растущих количествах.

"Он применяется умеренно, чаще всего силами специального назначения и аналогичными подразделениями, – рассказал в интервью 19FortyFive Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), аналитик, работавший в Центре военно-морских исследований и Канадской службе разведки и безопасности. – Их применение создает трудности для украинских военных".

Поначалу в интернете появлялось всего по несколько видеозаписей ударов "Ланцетов" в месяц. Но в январе этого года в сети было опубликовано 22 таких ролика. В мае их число выросло до 62, а в августе – до 124. Производители утверждают, что они запустили массовое производство "Ланцетов" на новом предприятии, поэтому то, что мы видим сейчас, –это только начало. И рост производства этих боеприпасов происходит несмотря на то, что в "Ланцете" используется электроника западного производства, купить которую Россия теоретически не может.

"Есть признаки того, что российская оборонная промышленность наращивает производство „Ланцетов”, а также совершенствует их, что приводит к созданию более продвинутых разработок", – отметил Бендетт.

"Ланцет" запускается с катапульты и передает оператору видео с носовой камеры. Эти барражирующие боеприпасы применяются в паре с разведывательным дроном, который обнаруживает цель и передает координаты. Затем оператор "Ланцета" направляет его к месту, где находится цель, визуально подтверждает ее и наносит удар.

Электрический воздушный винт разгоняет "Ланцет" до скорости в 110 километров в час. Такая низкая скорость делает его более легкой мишенью по сравнению с управляемой ракетой или другими боеприпасами.

"Ежедневно мы сбиваем один или два „Ланцета”, – сказал в интервью Reuters советник министра обороны Украины Юрия Сак. – К сожалению, это не 100-процентный уровень перехвата".

Поначалу "Ланцеты" наносили удары исключительно по статичным целям. Но недавние видео показывают, как они попадают в движущиеся транспортные средства. Это может свидетельствовать и об изменениях в тактике, и о повышении профессионализма операторов.

Но даже сейчас "Ланцеты" часто промахиваются. Появляющиеся в сети ролики обычно демонстрируют зрителям успешные атаки, но пользователи порой выкладывают видео, из которых при более пристальном рассмотрении понятно, что дроны очень блики к промаху.

Российские аналитики с платформы Lost Armor собрали и проанализировали все видеоролики, попавшие в сеть, на которых были запечатлены удары "Ланцетов". Около 7% видео атак "Ланцетов" демонстрируют очевидные промахи дронов, еще 8% видео – это записи, по которым невозможно с уверенностью сказать, была поражена цель или нет. Около 1% от общего числа видео демонстрируют, как "Ланцеты" бьют по надувным и деревянным макетам.

Однако в остальных случаях "Ланцеты" нанесли реальный ущерб.

Спектр целей

Один украинский аналитик оценил результативность "Ланцетов" в 25–30%, предположив, что на каждое из просмотренных видео с ударами этих дронов приходится по несколько промахов или сбитых беспилотников.

По данным Lost Armor, по состоянию на третье октября в сети было выложено 667 видео с ударами "Ланцетов". На 210 из них цель была уничтожена (31%), на 355 – повреждена (53%), на 48 был зафиксирован промах (7%), а на оставшихся 52 видео экспертам не удалось определить, каким оказался результат удара дрона (7%). Стоит отметить, что порой даже тяжелая броня танков оказывается уязвимой перед относительно небольшим боевым зарядом "Ланцета".

Из этого можно сделать вывод, что примерно две тысячи "Ланцетов" уничтожили 200 целей и повредили еще несколько сотен. Может показаться, что это свидетельствует об относительно невысокой результативности, но, если учесть, что один "Ланцет" стоит около 35 тысяч долларов, а цели, по которым он бьет, порой обходятся миллионы долларов, этот дрон оказывается чрезвычайно эффективным с точки зрения затрат.

В 25% случаев "Ланцеты" били по танкам и более легкой бронетехнике – по крайней мере в одном случае это был танк "Леопард", предоставленный Германией. Аналитики считают, что "Леопард" уже был обездвижен миной или ракетой, прежде чем его добил дрон. Как и в других видео российский беспилотник наблюдает за танком до, во время и после удара "Ланцета". Независимо от того, был ли "Ланцет" единственной причиной уничтожения танка, этот эпизод наглядно демонстрирует, что даже современная броня уязвима перед ударами российских барражирующих боеприпасов. Если вспомнить, что такой танк стоит примерно 11 миллионов долларов, получается, что это эквивалентно примерно 300 "Ланцетам".

10% целей были автомобилями и другими относительно недорогими объектами. Вполне возможно, в качестве мишеней их выбирали в тех случаях, когда "Ланцет" не мог поразить намеченную цель (или она уже была уничтожена) или если та или иная машина перевозила боеприпасы, и это делало ее приоритетной целью. Дешевые FPV-дроны стоимостью в несколько сотен долларов за штуку гораздо лучше окопах.

Еще 15% целей были чрезвычайно ценными – речь об украинских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных системах. Обычно они располагаются в нескольких километрах за линией фронта, но не настолько далеко, чтобы оказаться вне пределов досягаемости "Ланцетов". Если вывести эти системы из строя, российские войска смогут воспользоваться своим превосходством в воздухе – ударными вертолетами и самолетами.

Убийца артиллерии

Наибольшее число видео атак "Ланцетов" демонстрируют их удары по украинской артиллерии: как по буксируемым, так и по самоходным артиллерийским установкам. Как отметили составители недавно опубликованного доклада Королевского института оборонных исследований, сейчас российские войска широко используют "Ланцеты" в качестве контрбатарейного оружия. Традиционным средством поражения вражеской артиллерии является артиллерия, но большой радиус действия барражирующего боеприпаса и его способность наносить удары по скрытым целям на земле дают ему реальные преимущества. Кроме того, оператор "Ланцета" не обнаруживает своего местонахождения, поэтому не рискует стать жертвой контрбатарейного огня.

Аналитики Lost Armor насчитали 142 попадания по самоходным артиллерийским установкам и 170 попаданий по артиллерийским орудиям и минометам. Это очень существенные показатели. Согласно данным, собранным аналитиками Oryx, 222 украинские самоходные артиллерийские установки были уничтожены или повреждены. Это свидетельствует о том, что, вполне возможно, "Ланцеты" уничтожили 64% самоходных артиллерийских установок украинцев.

Еще сильнее от "Ланцетов" пострадала буксируемая артиллерия: эксперты Oryx зафиксировали 169 попаданий, из которых 160 привели к повреждениям или уничтожению орудий. Уничтожить буксируемую артиллерию гораздо сложнее, чем самоходку, даже при попадании. Последняя представляет собой машину на гусеничном ходу с запасом горючего топлива и взрывоопасными снарядами на борту, любой из которых может сдетонировать в результате удара "Ланцета". Между тем буксируемая артиллерийская установка – это более прочная техника, способная выдержать взрыв и попадание мелких осколков.

"Летальность „Ланцета” зачастую недостаточна, – говорится в докладе королевского института. – Один офицер также рассказал, что, хотя он несколько раз видел в интернете, как его орудие „уничтожали”, оно до сих пор цело и невредимо".

Это соответствует данным, собранным в ходе предыдущих конфликтов, в ходе которых буксируемая артиллерия показала более выраженную устойчивость перед контрбатарейным огнем. Экипажи могут получить ранения или даже погибнуть, но сами орудия сохраняются и остаются в рабочем состоянии. Во время Второй мировой войны уровень потерь самоходных орудий был в два-три раза выше по сравнению с буксируемой артиллерией. То есть многие попадания "Ланцетов" в буксируемые орудия, скорее всего, не привели к их уничтожению.

Заявление о том, что на Украине "Ланцеты-3" уничтожили 45% предоставленной Западом артиллерии, появившееся в мае, скорее всего, является преувеличением. Однако нельзя отрицать, что украинская артиллерия понесла значительные потери в результате ударов "Ланцетов", и их масштабы будут расти по мере развертывания большего числа этих дронов.

Впереди ждут тяжелые уроки

Ситуация на Украине быстро меняется, и эффективность "Ланцетов" и других барражирующих боеприпасов еще может снизиться. Украинские артиллерийские расчеты используют защитные сети, которые демонстрируют определенные успехи в том, чтобы останавливать дроны. Средства радиоэлектронного подавления тоже широко используются, но пока неясно, насколько они эффективны. Скорее всего, и "Ланцеты", и средства защиты от их ударов в дальнейшем будут совершенствоваться.

Пока что основным ограничением "Ланцетов" остается их относительно небольшое количество.

"Пока их недостаточно, чтобы заполнить ими фронт", – сказал Бендетт. Он сослался на комментарии в русскоязычном Telegram о потребности в большем количестве таких дронов.

Другая проблема заключается в том, что радиус действия "Ланцетов" увеличивается. В сентябре российский дрон уничтожил припаркованный на полосе украинский самолет МиГ-29, преодолев расстояние не менее 80 километров. По данным российских СМИ, этого удалось достичь с помощью неких доработок конструкции.

Успех "Ланцета" также вдохновил ряд российских компаний и волонтерских групп на производство недорогих его аналогов. Предполагается, что они будут обладать такими же характеристиками, но при этом стоить гораздо дешевле. По мнению создателей, их можно поставлять на фронт тысячами.

В число таких аналогов входят барражирующий боеприпас "Скальпель", созданный конструкторским бюро "Восток", и "Привет-82" компании "Око". Обе компании заявляют, что смогут начать массовое производство, как только получат заказ. Добровольческая группа "Архангельск" также создала прототип барражирующего боеприпаса с неподвижным крылом, который, по их словам, намного дешевле "Ланцета". По словам Бендетта, у этих аналогов заметно меньший радиус действия – всего около 40 километров. Но, хотя они и менее сложные, эти боеприпасы все равно могут оказаться очень опасными.

Компания Zala явно стремится производить гораздо больше барражирующих боеприпасов. Она уже показала видео роя "Ланцетов", в котором один оператор управлял несколькими дронами с целью нанесения одновременного удара. Это увеличивает вероятность того, что хотя бы один из них попадет в цель.

По словам Бендетта, у Zala налажено сотрудничество с российским правительством и военными структурами, поэтому другим компаниям может быть сложно попасть на этот рынок. Но с учетом увеличения объемов производства "Ланцетов" и наличия нескольких других претендентов, пытающихся продвигать собственные барражирующие боеприпасы, в следующем году мы, скорее всего, увидим гораздо больше ударов, выполненных этим видом оружия.

Между тем Киев тоже использует большое количество маленьких FPV-камикадзе. Однако с украинской стороны мы пока не увидели ничего, что могло бы сравниться с дальностью и размерами "Ланцетов". Возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится. Вероятно, скоро конкуренцию "Ланцетам" сможет составить американский дрон Phoenix Ghost, изображений которого пока нет.

Барражирующие боеприпасы не делают танки и артиллерию устаревшим оружием. Однако они могут увеличить потери противника, а также стимулировать формирование нового мышления и появление новых стилей ведения боевых действий. В дальнейшем Украине и всему остальному миру предстоит извлечь тяжелые уроки.

Автор статьи: Дэвид Хэмблинг (David Hambling) – журналист и консультант с более чем 20-летним опытом, который специализируется на оборонных технологиях.