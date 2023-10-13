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ТАСС

Нидерланды поставили Украине новую партию вооружения

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Министры обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Украины Алексей Резников во время посещения в Николаеве недостроенного ракетного крейсера "Украина" (бывший "Адмирал флота Лобов") проекта 1164, 14.03.2023
Министры обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и Украины Алексей Резников во время посещения в Николаеве недостроенного ракетного крейсера "Украина" (бывший "Адмирал флота Лобов") проекта 1164, 14.03.2023.
Источник изображения: Алексей Резников

И.о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила, что с последней поставкой общий объем оказанной военной помощи достиг €2,1 млрд

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Нидерланды направили новую партию вооружения Украине, которая включает беспилотники, оборудование для разминирования и боеприпасы. Об этом сообщила парламенту и.о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен.

"С последней поставкой общий объем оказанной военной помощи достиг €2,1 млрд", - отметила она.

Помимо поставок вооружения, Нидерланды также внесли вклад в Международный фонд помощи Украине в размере €100 млн. На эти средства приобретаются различные запчасти для бронированных автомобилей, понтонные мосты и оборудование для танков.

На 2023 год правительство Нидерландов выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку Украины, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных, по мнению Запада, в военных преступлениях. Нидерланды также активно участвуют в программе подготовки украинских пилотов и намерены передать стране определенное количество истребителей F-16. 

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Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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