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ТАСС

В ВСУ признали, что ВС РФ проявляют "чудеса" в усовершенствовании "Ланцетов"

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Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Источник изображения: РИА Новости

Представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что "все чаще боевые действия переходят в воздух"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские военные проявляют "чудеса" в увеличении дальности действия дрона-камикадзе "Ланцет". С таким признанием выступила представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

"Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Ведь если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо".

"Сейчас россияне могут прибегать к модернизации своих вооружений. Также они продолжают усовершенствовать свои беспилотники, - добавила она. - Сегодня все чаще боевые действия переходят в воздух".

Ранее в ВСУ также признали высокую защищенность российских беспилотников от применяемых Украиной средств радиоэлектронной борьбы.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российский беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Расстояние от линии боевого соприкосновения до аэродрома превышает 70-80 км. Комментируя это, источник, близкий к Воздушно-космическим силам (ВКС) России, сообщил ТАСС, что дальность полета "Ланцета" продолжит увеличиваться при условии улучшения стабильности и качества передачи видеосигнала оператору и может превысить 70-80 км.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг. 

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