ЕС намерен выплатить Украине до конца года €4,5 млрд в рамках финансовой помощи

Предложение Еврокомиссии выделить €50 млрд финансовой помощи в течение следующих четырех лет позволит существенно удовлетворить потребности Украины, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает выплатить до конца года Украине еще €4,5 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, выступая на посвященной вопросам поддержки Украины министерской встрече, которая проходит в Марракеше в рамках выездной осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"ЕС стал крупнейшим донором в этом году, объем нашей финансовой помощи достиг €13,5 млрд, мы намерены выплатить еще €4,5 млрд до конца года, - сказал Джентилони. - Предложение Еврокомиссии выделить €50 млрд финансовой помощи в течение следующих четырех лет позволит существенно удовлетворить потребности Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи в 2023 году в размере €18 млрд при условии проведения реформ в стране.