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ТАСС

NASA показало образцы материи с астероида Бенну

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Источник изображения: Erika Blumenfeld, Joseph Aebersold/ NASA via AP

Предварительный анализ показал, что образцы содержат воду и углерод

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые продемонстрировало снимки образцов материи, которые были доставлены с астероида Бенну зондом Osiris-rex.

В ходе специальной пресс-конференции ведомство продемонстрировало минералы черного цвета. Как сообщил директор NASA Билл Нельсон, предварительный анализ показал, что образцы содержат воду и углерод. "Молекулы воды и углерода - это именно те материалы, которые мы хотели найти. Это крайне важные элементы в формировании нашей планеты. Они [образцы] помогут нам установить происхождение элементов, которые могли привести к зарождению жизни", - подчеркнул глава NASA.

Капсула зонда Osiris-rex вернулась на Землю с образцами материи с астероида Бенну 24 сентября, спустя семь лет после запуска миссии. За свое путешествие зонд преодолел около 6,1 млрд км. Osiris-rex был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). Он достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

В октябре 2020 года зонд совершил успешную посадку на поверхность Бенну в точке, получивший имя Nightingale. Аппарат NASA собрал образцы материи и детально изучил структуру и свойства астероида с максимально близкого расстояния при помощи бортовых спектроскопов, камер и других научных инструментов. Весной 2021 года Osiris-rex покинул орбиту Бенну и начал путешествие назад к Земле. 

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