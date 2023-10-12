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ТАСС

В NASA заявили, что утечка теплоносителя на модуле "Наука" на МКС прекратилась

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: Олег Новицкий/ ГК "Роскосмос"

Эта информация также подтверждается записями с камер NASA, установленных на станции

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС), прекратилась. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Утечка охладителя из запасного радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" прекратилась, - говорится в сообщении ведомства. - Об этом сообщили диспетчеры Роскосмоса".

Отмечается, что эта информация также подтверждается записями с камер NASA, установленных на станции. На изображениях видно лишь несколько остаточных капель теплоносителя.

Утечка теплоносителя произошла в понедельник, о ней, согласно трансляции переговоров с экипажем орбитальной станции, сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, осматривавшая место предполагаемой утечки. Позднее в ходе переговоров астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен сообщил, что сделал фотографии места, где произошла утечка, и отправил их в центр управления полетами на Землю.

Как отметили в Роскосмосе, экипажу и станции ничего не угрожает, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. 

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