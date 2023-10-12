Роскосмос по камерам установил точное место утечки с радиатора модуля "Наука"

По словам исполнительного директора компании Сергея Крикалева, утечка была зарегистрирована и визуально, и по телеметрии фактически одновременно

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты смогли по камерам установить точное место утечки теплоносителя внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом заявил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Есть видеозапись и с внешних камер, и с камер, которые снимали через иллюминатор. Видно, что утечка произошла с трубопровода, через который идет стыковка гибких магистралей", - сказал Крикалев.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, утечка была зарегистрирована и визуально, и по телеметрии фактически одновременно. Причина разгерметизации будет уточняться.

Крикалев напомнил, что радиатор был доставлен на МКС в 2010 году, а установлен летом текущего года. "Этот радиатор предназначен для дополнительного сброса тепла, но реально сейчас такого сброса тепла и не требуется. <…> Угрозы никакой нет. Это наружный контур, который предназначен для сброса тепла, и, как я говорил уже, контур дублированный. Даже одной из двух половинок этого контура достаточно для сброса тепла", - подчеркнул исполнительный директор, добавив, что в момент утечки этот контур не работал (работала то одна, то вторая половинка).

"Ни с точки зрения изменения программы полета, ни с точки зрения возможности проведения научных экспериментов, ни с точки зрения комфорта экипажа никаких изменений не чувствуется", - заявил Крикалев.

Причины разгерметизации внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" выясняет комиссия, заявил Крикалев.

"Сейчас работает комиссия "Энергии" (Ракетно-космической корпорации "Энергия" - прим. ТАСС), промышленности, которая создавала этот радиатор", - сказал Крикалев. По его словам, результаты анализа текущей ситуации будут увязаны с будущими планами. Также могут быть разработаны рекомендации по восстановлению работоспособности и использованию этой системы, если это потребуется.

Внешний (резервный) контур радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука", на котором произошла разгерметизация, можно восстановить, если это будет необходимо, заявил Крикалев.

Он уточнил, что космонавты во время выхода в открытый космос сделают более детальные фотографии места повреждения. "Кроме того, скорее всего, будет дана рекомендация по отсечению этой негерметичной части дополнительного радиатора от общей системы, чтобы в случае необходимости иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура, а потом, посмотрим, может быть, восстановим эту [поврежденную] половинку радиатора, если в этом будет необходимость", - сказал Крикалев.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, штатную систему восстановить достаточно просто, поскольку ее герметичность сохранена. "Целесообразность и трудоемкость [восстановления герметичности дополнительного радиатора] мы поймем, когда более детально осмотрим зону утечки и поймем причину", - пояснил он.

Крикалев подчеркнул, что радиатор может дать возможность большого сброса тепла, если появятся требующие этого эксперименты. "Это некий потенциал на будущее", - сказал Крикалев.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались.