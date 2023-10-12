Остин заявил об отсутствии объявлений о поставках США Украине ракет ATACMS

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам пока нечего объявить о возможности поставок Киеву ракет ATACMS.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

"У меня нет объявлений по ATACMS сегодня", - сказал Остин.