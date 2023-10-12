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ТАСС

Остин заявил об отсутствии объявлений о поставках США Украине ракет ATACMS

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ATACMS
ATACMS.
Источник изображения: Mike Mareen/Shutterstock

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам пока нечего объявить о возможности поставок Киеву ракет ATACMS.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

"У меня нет объявлений по ATACMS сегодня", - сказал Остин. 

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Страны
США
Украина
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