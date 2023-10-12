Военный эксперт оценил слова Зеленского о последней стадии конфликта на Украине

Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией: мнение эксперта Дандыкина

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 11 октября в беседе с «Известями» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей фазе конфликта с Россией.

«Трудно понять, что имеет в виду Зеленский. Если исходить из его логики, то сначала контрнаступ, который в Крыму и Севастополе должен закончиться. Потом они должны были взять три города, включая Артемовск. Потом он говорил, что Артемовск и не надо брать. Если он имеет в виду под завершающей фазой то, что он проиграет, я согласен. Судя по тому, что сейчас происходит [на поле боя], наши ребята пробуют оборону Украины, для того чтобы потом пойти в наступление, есть успехи», — сказал эксперт.

Дандыкин предположил, что в этом году украинский конфликт не завершится, но в следующем — «вполне вероятно», но только на условиях Москвы.

2 октября экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что боевые действия на Украине неизбежно приведут к истощению военных ресурсов Украины, а попытки затянуть вооруженный конфликт ― к значительному оттоку населения республики из-за потока беженцев. Он убежден, что продолжение украинского контрнаступления в любом случае окончится негативно.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. человек, 557 танков, почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.