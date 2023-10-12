Войти
Известия.ru

Военный эксперт оценил слова Зеленского о последней стадии конфликта на Украине

96
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Johanna Geron

Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией: мнение эксперта Дандыкина

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 11 октября в беседе с «Известями» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей фазе конфликта с Россией.

«Трудно понять, что имеет в виду Зеленский. Если исходить из его логики, то сначала контрнаступ, который в Крыму и Севастополе должен закончиться. Потом они должны были взять три города, включая Артемовск. Потом он говорил, что Артемовск и не надо брать. Если он имеет в виду под завершающей фазой то, что он проиграет, я согласен. Судя по тому, что сейчас происходит [на поле боя], наши ребята пробуют оборону Украины, для того чтобы потом пойти в наступление, есть успехи», — сказал эксперт.

Дандыкин предположил, что в этом году украинский конфликт не завершится, но в следующем — «вполне вероятно», но только на условиях Москвы.

2 октября экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что боевые действия на Украине неизбежно приведут к истощению военных ресурсов Украины, а попытки затянуть вооруженный конфликт ― к значительному оттоку населения республики из-за потока беженцев. Он убежден, что продолжение украинского контрнаступления в любом случае окончится негативно.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. человек, 557 танков, почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.06.2022
Песков опроверг заявления западных СМИ о планах Путина объявить мобилизацию
17.03.2022
Блинкен и Чавушоглу обсудили усилия по дипломатическому решению ситуации на Украине - госдеп
09.04.2021
Комментарии британцев: я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины…
17.11.2020
День (Украина): почему победил Азербайджан и проиграла Армения
04.04.2019
Fox News (США): Россия скрывает местонахождение Путина и сбивает с курса корабли, искажая сигналы GPS
30.10.2014
«Ижора» – это сегодняшний день, а Урал – вклад в будущее»
17.09.2007
Перспективы сотрудничества российских и украинских двигателестроителей во многом будут определяться развитием политической ситуации – эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing