Болгария передаст Украине компоненты к ЗРК С-300

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил ранее озвученную информацию о том, что Германия передаст Киеву еще одну систему Patriot и дополнительные ракеты к ней

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Болгарии передаст Украине компоненты к установкам зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине министр обороны США Ллойд Остин.

"Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине укрепить ее системы противовоздушной обороны С-300", - сказал он.

Кроме того, Остин подтвердил ранее озвученную информацию о том, что Германия передаст Киеву еще одну систему Patriot и дополнительные ракеты к ней. По его словам, в этот же немецкий пакет помощи Украине стоимостью $1,1 млрд также войдут две системы ПВО IRIS-T и 10 танков Leopard 1.

Шеф Пентагона также сообщил, что Швеция направит пакет помощи в размере $200 млн, в который войдут артиллерийские снаряды, Франция "обязалась предоставить больше гаубиц" и ускорить их производство, Великобритания передаст снаряды для систем ПВО и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, а Канада намерена в течение трех лет инвестировать почти $500 млн в производство бронетехники для Украины.