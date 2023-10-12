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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени

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Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени.
Источник изображения: belvpo.com

Совсем недавно польское руководство одобрило государственный бюджет на 2024 год. Тем не менее, финансовая политика страны вызывает серьезные опасения и недовольство, как среди аналитиков, так и в обществе. Запланированный бюджет, оцениваемый в 848 млрд. злотых (185 млрд. евро) или 23,2% ВВП, предвещает высокий дефицит, который может достичь 36 млрд. евро (4,5% ВВП) и стать рекордом за всю историю Третьей Польской Республики.

Новый польский бюджет основывается на следующих макроэкономических прогнозах министерства финансов на 2024 год – рост ВВП Польши на 3%, инфляция на уровне 6,6% и зарегистрированная безработица на уровне 5,2%. Надо отметить, что при этих относительно позитивных показателях предполагают и дальнейший рост цен на продовольствие и услуги.

Между тем, Польский экономический институт дает менее оптимистичный прогноз. Согласно их исследованиям – средняя инфляция в Польше в 2024 году составит более 8%, а рост ВВП составит всего 2,2% и безработица до 5,5%.

Обратим внимание на одну из важнейших статей бюджетного плана, а именно на размер дефицита, который, как ожидается, достигнет почти 36 млрд. евро в 2024 году. Этот дефицит является вторым по величине (в процентах от ВВП) с 2015 года. Напомним, что только в разгар пандемии в 2020 году он был выше. Тогда польское правительство якобы потратило много денег на борьбу за жизни поляков, при этом, показав самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европе. Скандалы, связанные с растратой бюджетных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом, стоили карьеры многим чиновникам, включая министра здравоохранения Польши.

Сегодня же высокий уровень дефицита, очевидно, связан с резким увеличением государственных расходов на оборону. Важно отметить, что польский премьер Матеуш Моравецкий уверенно сообщил, что военные нужды бесспорно имеют приоритет над социальными программами и здравоохранением. Более того, руководство Польши еще и ограничит расходы в таких важных сферах, как культура и социальная политика.

Однако, если проанализировать государственные бюджеты в период с 2019 по 2022 год, то в номинальном выражении оказалось, что инфляция в данный период составила около 40%.

Как уже подчеркивалось, наиболее заметным станет рост военного бюджета до 35 млрд. евро, то есть до 4,2% от ВВП. Эта сумма включает и внебюджетные средства финансирования, прежде всего, взносы в Фонд поддержки Войска Польского. Таким образом, в 2024 году прямые расходы государственного бюджета на вооруженные силы составят чуть менее 22 млрд. евро.

Отметим, что есть еще и скрываемые властями Польши расходы на подготовку к агрессии против Беларуси и так называемую «миротворческую миссию» на Украине. Среди прочего, они включают продолжение поддержки Украины и восполнения ее запасов, расходы на содержание польских боевиков, которые сегодня воюют в зоне СВО на стороне киевского режима, но на самом деле служат в интересах Речи Посполитой.

Важно отметить, что Варшава также финансирует из польского бюджета белорусскую оппозицию, подготовку белорусских боевиков, их снабжение и вооружение, а также и организацию диверсий в Беларуси. Кроме того, в польском бюджете заложены деньги и на так называемую «миротворческую операцию» по захвату западных территорий Украины.

Все эти расходы, с учетом содержания вблизи белорусской границы трех войсковых дивизий, развернутых до штатов военного времени, закупки сотен и тысяч единиц боевой техники, гарантированно превысят все разумные и неразумные оценки.

Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Польша
Украина
Проекты
2020-й год
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