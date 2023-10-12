Предприятие «Росэлектроники» увеличивает производственные мощности за счет нового отечественного оборудования

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил ввод в эксплуатацию на фабрике радиоэлектронной аппаратуры новых отечественных многофункциональных обрабатывающих центров. Модернизация производства позволит на 50% нарастить мощность по токарным работам и на 40% – по фрезерным.

Новые фрезерные и токарные обрабатывающие центры уже запущены в эксплуатацию и участвуют в выполнении производственного плана фабрики. Оборудование поставлено одним из крупнейших в России заводов по производству станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Фабрика радиоэлектронной аппаратуры «Созвездия» представляет собой высокотехнологичный производственный комплекс замкнутого цикла. На ней изготавливаются комплектующие и готовые сложные радиоэлектронные изделия гражданского и специального назначения.

«Концерн «Созвездие» является одним из ведущих поставщиков комплексов, систем и средств связи для Вооруженных сил РФ. В условиях резко возросшего объема гособоронзаказа мы в полной мере ощутили на себе необходимость оперативно реагировать на запросы заказчика и наращивать производственные мощности. Ввод в строй современного технологичного оборудования позволит сократить временные затраты на отдельных участках и увеличить производительность. Ожидается, что за счет программы мероприятий по наращиванию производственных мощностей фабрики, в том числе модернизации станочного парка, до конца 2023 года рост выпуска продукции превысит 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил директор Фабрики радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» Вячеслав Саешников.

На фабрике радиоэлектронной аппаратуры проводятся фрезерные, токарные, прессовые работы, шлифовка, лазерная и гидроабразивная резка, термообработка, штамповка, гальваническое покрытие, монтаж кабельной сети, сборка и монтаж радиоэлектронной радиоаппаратуры, а также ее установка в подвижные базы.