Войти
ТАСС

Канада выделит $18,3 млн на военную помощь Украине

96
0
0
Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

На эти средства, в частности, приобретут комплекты зимней одежды, в том числе для женщин

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Канада выделит 25 млн канадских долларов (около $18,3 млн) на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.

На указанные средства, в частности, приобретут комплекты зимней одежды, в том числе для женщин. Кроме того, Оттава передаст Киеву 2 тыс. 155-миллиметровых снарядов, дымовые снаряды для артиллерии, 2 260 противогазов, 277 авиабомб и другую амуницию.

Уточняется, что об очередном пакете военной помощи объявил глава канадского оборонного ведомства Уильям Блэр на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
30.03.2023
Расстановка сил в Арктике меняется. Россия это заметила — и приняла меры
06.09.2022
Spiegel: НАТО призвала членов альянса направить зимнее снаряжение для украинских военных
22.08.2022
Европа распрощалась с нейтралитетом. Но одна страна еще держится
14.01.2020
Washington Post (США): Украина знала, что самолет рейса 752 был сбит, но вела себя осторожно. Она не хотела обострять отношения с Ираном
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
20.06.2014
Дипломатия истребителей
08.11.2007
Хорватия передала ВС Афганистана 1000 автоматов AK-47
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing