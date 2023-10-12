Канада выделит $18,3 млн на военную помощь Украине

На эти средства, в частности, приобретут комплекты зимней одежды, в том числе для женщин

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Канада выделит 25 млн канадских долларов (около $18,3 млн) на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.

На указанные средства, в частности, приобретут комплекты зимней одежды, в том числе для женщин. Кроме того, Оттава передаст Киеву 2 тыс. 155-миллиметровых снарядов, дымовые снаряды для артиллерии, 2 260 противогазов, 277 авиабомб и другую амуницию.

Уточняется, что об очередном пакете военной помощи объявил глава канадского оборонного ведомства Уильям Блэр на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.