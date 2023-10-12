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РИА Новости

Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов

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Отправка танков Т-90М "Прорыв"
Отправка танков Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости

УВЗ: на российские танки начали ставить заводские "мангалы" от дронов

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом", следует из видео, опубликованного концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).

В ролике УВЗ, который отмечает сегодня свое 87-летие, заводской защитой крыши башен от дронов оснащены танки Т-72Б3, стоящие для транспортировки на железнодорожных платформах. Также видно, что танки имеют всеракурсную динамическую защиту корпуса.

Как пояснил РИА Новости информированный источник, "стандартизированный навес разработан с учетом кустарных конструкций, которые танкистами ВС РФ создавались самостоятельно для защиты крыши башни от дронов, а также анализа эффективности этих кустарных навесов в боевых эпизодах".

"Заводской навес не содержит элементов динамической защиты, так как они имеют большую массу и создавали бы излишнюю нагрузку на башню, но за счет многослойной конструкции обеспечивает эффективное разрушение кумулятивной струи боеприпасов, которые применяются сегодня по бронетехнике на мини-дронах", - добавил собеседник.

Кроме того, отметил он, стандартизированный "козырек" "не создает экипажу препятствий для покидания машины в случае ее поражения, так как его боковые секции выполнены в виде гибкой противокумулятивной сетки, легко отклоняемой человеком в сторону при необходимости".

В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".

"Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решетками", - уточнили в корпорации.

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Продукция
Т-72
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