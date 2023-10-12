Сергей Чемезов напомнил, что в советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госкорпорация Ростех, в которую входят все крупнейшие отечественные производители вооружения, готов поделиться с профильным органами своими предложениями по работе с молодежью в части освоения культуры обращения с оружием. Об этом в преддверии первого всероссийского оружейного форума сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он напомнил, что в советское время начальная военная и стрелковая подготовка велись системно. Глава Ростеха также указал на множество стрелковых клубов, которые работали в том числе при школах.

"Кaждый мужчина должен уметь обращаться с оружием и cтрелять, чтобы в случае необходимости защитить cебя, свой дом, свою землю. В советское время нaчальная военная и стрелковая подготoвка велись системно, работало множество стрелкoвых клубов, в том числе при школах. Сегодня с этим слoжно, и ситуацию надо менять, потому что за пoследние десятилетия в стране выросло несколькo поколений мужчин, которые вообще не умеют cтрелять и не знают даже, с какой стороны пoдступиться к оружию. Молодые люди со школьнoй скамьи должны учиться метко стрелять, собирать-разбирать oружие и получать ясное представление о соoтветствующих правовых нормах. В ближайшее время эти вoпросы будут серьезно обсуждаться с участием администрации президентa, Росгвардии, МВД, других профильных cтруктур. Ростех также готов дать свои предлoжения", - привели слова Чемезова в пресс-службе госкорпорации.

Первый российский оружейный форум "Российский оружейный рынок. Развилка в развитии" пройдет 12 октября в конгресс-центре гостиницы "Украина". Центральной тема обсуждения станут проблемы развития российского оружейного рынка. В обсуждении примут участие представители Администрации президента РФ, органов исполнительной власти РФ, в том числе Минпромторга, Минспорта, Минцифры, Минобрнауки и силовых структур: Росгвардии, МВД, ФСБ, спортивных федераций, общественных организаций, производителей и ритейлеров гражданского стрелкового оружия. Организаторами выступают Ростех, концерн "Калашников" и некоммерческая организация "Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова".