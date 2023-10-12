МИД РФ прокомментировал передачу Киеву патронов из Оманского залива

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США продолжают делать мир небезопасным и собирать Киеву оружие "с миру по нитке"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская сторона осуждает безответственное поведение США, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с передачей Киеву боеприпасов, захваченных США в Оманском заливе.

Дипломат обратила внимание на сообщение Центрального командования Вооруженных сил США от 4 октября о передаче Украине около 1,1 млн патронов, захваченных 9 декабря 2022 года американскими военными моряками в Оманском заливе. Как утверждается, данные боеприпасы якобы перевозились для хуситов в Йемене в нарушение санкционной резолюции Совета Безопасности ООН 2216.

"Осуждаем безответственное поведение США. Оно совершенно не соотносится с той особой ответственностью за мир и безопасность, которая делегирована международным сообществом постоянным членам Совета Безопасности ООН", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что, безосновательно прикрываясь резолюциями СБ ООН и "недобросовестно манипулируя" их содержанием, "Вашингтон продолжает делать мир все менее безопасным". "С целью дальнейшей накачки оружием киевского режима идут в ход любые средства по принципу "с миру по нитке". Докатились уже до разбоя на море. При этом предназначенное Киеву военное имущество не только продолжает подогревать конфликт на самой Украине, но и распространяется за ее пределы, способствуя нарастанию угроз в горячих точках других регионов, - продолжила Захарова. - Вашингтону давно пора осознать, что в контексте украинского кризиса такие действия все равно не принесут желаемых дивидендов, зато в мире растет понимание опасности американской линии".

Захарова также призвала обратить внимание, что в упомянутой резолюции СБ ООН 2216 действительно есть призыв к государствам проводить досмотр всех грузов, следующих в Йемен, если "имеются разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные к поставке предметы". "Однако такого рода инспекции ограничены территорией самих государств, включая морские порты и аэропорты. В рамках оружейного эмбарго, установленного СБ ООН в отношении Йемена, специального режима по досмотру судов в международных водах не существует", - напомнила она.

"В резолюции также содержится требование оперативно представлять санкционному комитету Совета Безопасности ООН 2140 по Йемену письменные доклады с изложением подробностей досмотра, изъятия и утилизации. Таких отчетов по перехвату судна "Марван 1" в данный вспомогательный орган Совета не поступало, - подчеркнула представитель МИД РФ. - По решению СБ ООН всем государствам даются полномочия в случае обнаружения подсанкционных грузов изымать их и утилизировать, в частности, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации. Передачу конфискованных предметов для последующего их использования кем бы то ни было по прямому назначению резолюции СБ ООН не разрешают".

Кроме того, как отметила дипломат, незаконные односторонние санкции самих США "вообще не имеют никакого отношения к ООН и не могут рассматриваться в качестве приемлемого обоснования проведенной операции".