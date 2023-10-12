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ТАСС

Индия проведет 21 октября испытательный запуск в рамках подготовки к пилотируемому полету

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Сингх отметил, что успех этого испытания создаст основу для первого полноценного беспилотного полета по программе "Гаганьян"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) проведет первый испытательный запуск 21 октября в рамках подготовки к отправке на орбиту национального космического экипажа по программе "Гаганьян". Об этом сообщил журналистам госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

"Испытание включает в себя запуск обитаемого модуля, возвращение его на Землю и обнаружение после приводнения в Бенгальском заливе", - приводит слова госминистра газета Hindustan Times. По предварительной информации, в ходе испытаний модуль будет запущен на высоту 11-14 км и затем отделится от ракеты-носителя и совершит посадку в воду.

Сингх отметил, что успех этого испытания создаст основу для первого полноценного беспилотного полета Гаганьяна и, в конечном итоге, пилотируемого полета в космическое пространство на низкой околоземной орбите.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

Однако в ноябре прошлого года ИСРО сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" отложена. Теперь планируется, что пилотируемый пуск состоится в конце следующего года, ему будут предшествовать два беспилотных испытательных запуска корабля на орбиту. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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