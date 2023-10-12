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ЦАМТО

Корабль ПМО "Лев Чернавин" вышел на ходовые испытания

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Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023
Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 с заводским номером 528. Санкт-Петербург, 14.04.2023.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 11 октября. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО "ОСК") 11 октября начались заводские ходовые испытания корабля противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта "Александрит".

Во время испытаний в Финском заливе корабелы СНСЗ и экипаж тральщика проверят работу основных систем и механизмов корабля, средств связи, обнаружения и навигации. Завершив программу, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям, после чего корабль пополнит состав Балтийского флота.

Корабль был заложен 24 июля 2020 года и стал восьмым по счету минным тральщиком, строящимся на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту "Александрит". Он носит имя Льва Давыдовича Чернавина, контр-адмирала, много лет командовавшего подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота.

Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК) и относится к новому поколению минно-тральных сил. Тральщики данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Финляндия
Компании
СНСЗ
Проекты
2020-й год
БФ
СФ
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