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РИА Новости

Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Фридман украинскую армию

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Михаил Фридман
Михаил Фридман.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Рогозин попросил СК проверить сообщения, что Фридман якобы финансировал ВСУ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сенатор от Запорожской области, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом украинской армии.

"Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", — сказал он.

Сенатор уточнил, что направил обращения также в Генпрокуратуру и ФСБ.

В понедельник российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. Активист предполагает, что бизнесмен якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.

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Великобритания
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Рогозин Дмитрий
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