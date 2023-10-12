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ТАСС

Нидерланды заявили, что поддержка Киева не пострадает из-за эскалации на Ближнем Востоке

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Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен.
Источник изображения: rossaprimavera.ru

Как отмечает газета Politico, сложившаяся ситуация невыгодна для Украины, которая планировала получить дополнительную поддержку стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО на встрече, которая пройдет 11-12 октября в Брюсселе, обсудят ситуацию в Израиле, однако поддержка Украины со стороны альянса не пострадает. Об этом газете Politico сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Раскол? Нет. Но я думаю, что, конечно, внимание будет приковано и к Израилю, и к тому, как там развивается ситуация. <...> Я полагаю, это очень важно и очень хорошо, что мы встречаемся <...>, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины не пострадает", - отметила глава оборонного ведомства.

Издание пишет, что министры стран НАТО в первую очередь планировали уделить внимание развитию украинского конфликта, однако после нападения ХАМАС на Израиль повестка встречи несколько изменилась. "Я удивлюсь, если ситуация на Ближнем Востоке не будет упомянута на саммите", - отметил неназванный представитель НАТО, с которым побеседовала газета. Другой собеседник указал, что собравшихся будет в первую очередь интересовать позиция главы оборонного ведомства США Ллойда Остина по поводу палестино-израильского конфликта. Как отметил третий источник, нет ничего удивительного в том, что члены альянса планируют поднять ближневосточную тему на саммите, поскольку Израиль давно сотрудничает с НАТО.

Как отмечает Politico, сложившаяся ситуация невыгодна для Киева, который планировал получить дополнительную поддержку стран НАТО.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вооруженного проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Среди палестинцев погибли до 1 тыс. и ранены 5 тыс., среди израильтян - не менее 1,2 тыс. погибли, до 3 тыс. ранены. 

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Страны
Израиль
Ливан
Нидерланды
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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