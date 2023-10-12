Дания выделит $53 млн на оборудование по разминированию для Украины

Общая сумма поддержки Данией Украины за последние полтора года составила порядка $2,74 млрд

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Дания выделит 370 млн крон ($53 млн) для Международного фонда помощи Украине (International Fund for Ukraine, IFU), учрежденного в 2022 году на конференции доноров в Копенгагене. Средства предназначены для решения задач по разминированию и инженерному обеспечению, в том числе поддержанию маневренности техники на фронте и транспортировке танков, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

"Украине нужны боеприпасы и помощь в поддержании техники, которая изнашивается в ходе затяжной войны. Поэтому я рад, что вместе с другими странами IFU мы можем помочь украинцам оборудованием для поддержания систем вооружения на поле боя", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Дании Труельса Лунда Поулсена.

Общая сумма поддержки Данией Украины за последние полтора года составила около 19,3 млрд крон ($2,74 млрд). Из них на гуманитарные цели направлено 2,3 млрд крон ($327 млн), остальное - военная помощь.