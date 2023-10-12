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ТАСС

Миротворцы РФ впервые применили БПЛА "Муха" на учениях ОДКБ

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.управляет БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости

По словам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича, ударный беспилотник "разработан российскими специалистами и способен нести полезную нагрузку массой около 5 кг, находясь в воздухе 30 минут"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2023" впервые применили боевой ударный беспилотный летательный аппарат "Муха". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"В ходе отработки практических действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ расчет беспилотного летательного аппарата "Муха", находясь на лини "боевого" соприкосновения, принял координаты цели, осуществил взлет и нанес удар по обозначенным целям", - констатировал он.

По словам собеседника агентства, ударный беспилотник "разработан российскими специалистами и способен нести полезную нагрузку массой около 5 кг, находясь в воздухе 30 минут". "Для нанесения огневого воздействия "Муха" оборудован креплениями для сбрасываемых боеприпасов со стабилизатором, - пояснил Щегрикович. - Дрон оснащен также камерой с 30-кратным зумом, что позволяет использовать его в разведывательных целях. Кроме того, "Муха" устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы".

Активная фаза совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" проходит на полигоне Эдельвейс в Киргизии с 9 по 13 октября. В них принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего в учениях задействованы около 1 500 военнослужащих, более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, беспилотная авиация и боевые катера. 

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