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ТАСС

В Швеции заявили об отсутствии решения о поставках Украине истребителей

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Saab JAS 39 Gripen
Saab JAS 39 Gripen.
Источник изображения: Global Look Press

Глава Минобороны королевства Пол Юнсон сообщил, что вопрос находится на рассмотрении

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Стокгольм пока не принял решение о поставках Киеву истребителей JAS 39 Gripen, вопрос находится на рассмотрении. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Они позвонили Юнсону от лица представителя Африканского континента. Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров

"Как вы знаете, украинская сторона обратилась с просьбой предоставить им истребители Gripen, которые мы производим в Швеции. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Пока по этому вопросу не было принято никакого решения", - сказал Юнсон.

Он также заявил, что Швеция надеется на вступление в Североатлантический альянс. "Мы достигли соглашения с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом в Вильнюсе, и мы надеемся, что они ратифицируют нашу заявку в турецком парламенте в октябре. Посмотрим", - резюмировал Юнсон, обращаясь к мнимому "африканскому представителю".

Ранее был опубликован пресс-релиз правительственной канцелярии Швеции, в котором говорилось, что обязательным условием передачи Украине истребителей JAS 39 Gripen станет членство королевства в НАТО. 

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Эрдоган Реджеп
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