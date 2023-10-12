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ТАСС

В Австралии заявили, что решение помогать Украине снижает обороноспособность его союзников

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В ходе боев ВСУ лишилась множества единиц бронетехники, включая этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Фото Павла Сарычева\НГ-Online
В ходе боев ВСУ лишилась множества единиц бронетехники, включая этот австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Фото Павла Сарычева\НГ-Online.

Заместитель премьер-министра Ричард Марлз подчеркнул, что боеприпасы и техника, которыми располагают союзники Украины, "не бесконечны", а за обязательства военной помощи "надо платить"

СИДНЕЙ, 11 октября. /ТАСС/. Решение союзников Украины о поставках вооружений сокращает их собственные возможности в оборонной сфере. Об этом заявил заместитель премьер-министра и глава оборонного ведомства Австралии Ричард Марлз, выступая на форуме Asia Briefing Live в Мельбурне.

"Каждое из принятых нами решений о помощи Украине было важным, и мы поддерживаем их и гордимся ими. Но это было трудное решение, потому что оно совершенно точно снижает наш собственный [оборонный] потенциал", - отметил министр, комментируя военную поддержку Киева. Его слова приводятся на сайте австралийского Минобороны.

"Если бы пять лет назад меня спросили, будет ли война в Восточной Европе касаться национальных интересов Австралии, я бы, вероятно, сказал, что мне это трудно представить. И тем не менее война на Украине определенно касается наших интересов", - добавил Марлз.

Министр подчеркнул, что боеприпасы и техника, которыми располагают союзники Украины, "не бесконечны", а за обязательства военной помощи "надо платить".

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 120 БТР Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, а также противотанковое и другое оружие, кроме того, пообещав поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Наряду с этим власти Австралии обсуждают возможность передачи Украине 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Общий объем финансовой помощи Канберры Киеву превысил 890 млн австралийских долларов (почти $606 млн), из них более 710 млн австралийских долларов ($483,3 млн) пошли на закупку вооружений. 

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Страны
Австpалия
Украина
Продукция
F-18
M113 БТР
Компании
M777
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