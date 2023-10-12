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ТАСС

Володин предложил проверить финансировавших ВСУ релокантов на госизмену

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Спикер Госдумы назвал поступки таких граждан "низменными и подлыми"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в РФ. Об этом Володин заявил на закрытой части пленарного заседания, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали Вооруженные силы Украины. <…> Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Поэтому правильно [их] проверить", - заявил Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Он также предложил депутатам продумать вопрос о том, где размещать таких граждан РФ. Накануне Володин отмечал, что граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им "обеспечен Магадан". При этом он пояснил, что речь идет о тех, "кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы" киевскому режиму. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду заявил, что регион не будет принимать россиян, которые покинули страну, никаких "предателей и релокантов" они не ждут.

"Сегодня мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после вчерашнего моего заявления просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что поступки таких граждан "низменные и подлые". "Они родились в нашей стране, финансируют ВС Украины, которые наносят удары по нашим мирным селам и городам. Дальше бегут в Европу. <…> Потом их выдворяют из Европы, они едут в Израиль, там ситуация напряженная, бросают и эту страну, которая их приняла. Теперь бегут назад в Россию. Понятно, что когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, ни один регион их не хочет принимать", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что граждане РФ, которые "призывали к победе нацистского кровавого режима, должны ответить по закону". "А куда дальше их отправлять, определяйтесь. В Магадане от них отказались категорично, Белое море тоже не принимает. Либо их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать", - считает Володин. 

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Израиль
Россия
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