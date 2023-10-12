Войти
РИА Новости

Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

91
0
0
Заседание парламента Киргизии
Заседание парламента Киргизии.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Жогорку Кенеша

Парламент Киргизии одобрил договор с Россией о единой региональной системе ПВО

БИШКЕК, 11 окт — РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.

"На заседании Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) сегодня, 11 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект <...> в трех чтениях", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, на основании соглашения создается объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Киргизии. Для этого Бишкек предоставит на период действия договора земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.

Стороны заключили договор в Москве 16 августа 2022 года. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны 29 мая 2023-го.

Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ. Договор направлен на совершенствование противовоздушной обороны в регионе.

По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии.

Стороны обеспечивают защиту полученных ими при реализации соглашения сведений, составляющих гостайну государств.

Соглашение заключили на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
28.12.2022
Назван новый сценарий развития украинского кризиса
08.09.2022
Учения «Восток-2022» завершились
25.05.2022
Шойгу заявил о давлении на союзников России и пообещал им помощь
29.03.2019
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
02.08.2017
Минобороны России передаст вооруженным силам Киргизии два самолета Ан-26
02.12.2016
Президент Киргизии объяснил необходимость вывода российской военной базы
05.11.2013
Новые плацдармы российской обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing