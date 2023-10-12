Помощь не придет. США отодвинули Украину на второй план

Эскалация палестино-израильского конфликта способна вызвать резкий рост цен на нефть, пишет газета "Вести". Это обстоятельство вместе с планами Вашингтона оказать максимальную поддержку Тель-Авиву приведет к тому, что военная и финансовая помощь США Украине сойдет на нет.

В субботу, 7 октября, в еврейский шаббат, боевики группировки ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль из сектора Газа. Количество погибших достигает тысячи, несколько сотен мирных и военных было захвачено в плен.

Израиль нанес масштабный удар в ответ, объявил всеобщую мобилизацию и продолжает стягивать силы к границам палестинской территории. Как вспыхнувшая с новой силой война на Ближнем Востоке может повлиять на стабильность мировых экономик, гривны и противостояние Украины с Россией – разобрались Vesti.ua.

Как отреагировали рынки на эскалацию конфликта

Банк Израиля уже пообещал продать до 30 миллиардов долларов, чтобы избежать девальвации шекеля, который в понедельник просел на 2%. За один доллар давали 3,9 шекеля, что стало слабейшим показателем за восемь лет.

Для сравнения: все валютные резервы Украины, находящиеся на историческом максимуме, составляют немногим более 40 миллиардов долларов.

Во вторник доллар стоил уже 3,94 шекеля, несмотря на все усилия израильского Центробанка.

Нефть стабилизировалась на отметке 87,80 доллара за марку Brent. Еще утром в понедельник она выросла на 2,28 доллара, или на 2,7% – до 86,86 доллара за баррель.

Ключом того, насколько сильно может пошатнуться рынок нефти, в Америке называют Иран.

Инвестор-миллиардер из США Пол Тюдор Джонс уже назвал геополитическую ситуацию в мире "наиболее угрожающей" и предположил, что прямое противостояние Израиля и Ирана может привести к каскаду вовлечений соседних стран наподобие Первой мировой войны.

Также он отметил, что США сейчас находятся в наиболее слабой финансовой позиции со времен Второй мировой – Джонс по этому поводу призвал к повышению налогов и сокращению расходов.

Договоренности с Саудовской Аравией не будет

Четко спланированная атака ХАМАС произошла именно в тот момент, когда Тель-Авив был близок к заключению договоренности с Эр-Риядом при посредничестве Вашингтона.

Только накануне, в пятницу, саудиты пообещали Белому дому о готовности увеличить объем добычи нефти в следующем году в рамках предложенной Израилем сделки. Ранее Саудовская Аравия и Россия сократили добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года.

Исторический альянс с Израилем планировал заключить наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, фактически руководящий страной.

Теперь можно с уверенностью предполагать, что саудовско-израильские договоренности подписаны не будут – до окончательного решения конфликта. Так что нефть, вероятнее всего, в ближайшее время будет расти в цене.

Можем отойти на второй план: последствия для Украины

В США, как мы знаем, в разгаре политический кризис накануне президентских выборов 2024 года. Страна живет без бюджета с начала октября, нижняя палата Конгресса отправила в отставку спикера Маккарти. Перед тем там был утвержден временный бюджет на 45 дней, в который не была включена новая помощь Украине.

С новым витком ближневосточного конфликта Украина еще сильнее может отойти на второй план. Израиль является одним из главных стратегических партнеров США практически с самого момента основания государства в 1948 году.

Пусть администрация Байдена выказывает последовательное стремление помогать Украине, эскалация отвлечет внимание США от нашей страны, предполагает адвокат, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support Юрий Ванетик. "Нынешняя ситуация отвлечет внимание США от Украины до того момента, пока Израиль не возьмет все под свой контроль", – считает Ванетик.

В то же время директор Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин в разговоре с Vesti.ua указал на то, что для стабильности гривны и экономики нашей стране необходимо дальнейшее поступление финпомощи от США не позднее, чем с начала 2024 года. А за нее еще нужно успеть проголосовать.

Среди других последствий для Украины нужно выделить еще два. Первое – информация поп поводу передачи нашей страной ХАМАС средств поражения израильской техники.

Второе – кремлевский "нарратив о том, что военная помощь Украине ослабила США, которые стали меньше помогать Израилю, следствием чего и стал этот массовый террор", отмечает военный обозреватель Александр Коваленко.

Какие страны могут вступить в конфликт и чем это грозит

Иран, традиционный союзник палестинцев, сразу же после атаки ХАМАС на Израиль выступил с поддержкой случившегося, вместе с тем отвергнув свою причастность к инциденту. Высокопоставленные чины армии США тут же предупредили арабский мир и персонально Тегеран о недопустимости вмешательства в конфликт.

По заявлению одного из лидеров ХАМАС Мусы Абу Марзука 9 октября, группировка готова к переговорам с Израилем, поскольку достигла всех поставленных ранее целей. Вероятность переговоров на данном этапе выглядит околонулевой и похожа на очередную попытку ввести Тель-Авив в заблуждение.

Дальнейшее развитие событий с большой долей вероятности должно свестись к планомерной зачистке силами ЦАХАЛ сектора Газа и уничтожению опорных пунктов ХАМАС. Израиль имеет для этого достаточный потенциал, особенно в свете объявленной дополнительной мобилизации.

Но здесь кроется принципиальный момент: насколько оказалась уязвлена израильская гордость и насколько рейд боевиков перешел все границы для руководства страны. Биньямин Нетаньяху уже пообещал полностью избавить цивилизованный мир от ХАМАС. Израиль получил ощутимый удар по репутации, и весь мир ждет, чем же он ответит.

"США ожидают от Израиля чего-то ошеломляющего, очень жесткого и однозначного, что опять восстановит статус израильских вооруженных сил, как одних из сильнейших в мире и наиболее тактически подготовленных. Израиль должен восстановить себя. Если он себя не восстановит, то будет открыт и другим нападениям", – указывает Ванетик.

Сектор Газа уже частично и будет полностью блокирован от поставок электроэнергии, топлива и даже продовольствия. Существует риск того, что подобное развитие событий заставит вмешаться арабские страны, в первую очередь Иран.

Его лидер Али Хаменеи уже заявил о поддержке народа Палестины и еще более жестких последствиях для Израиля в случае зачисток сектора Газа.

"Если в войну будет вовлечен Иран, под угрозой окажется до 3% мировых поставок нефти. А если произойдет более масштабный конфликт, который в итоге повлияет на транзит через Ормузский пролив, то в заложниках может оказаться около 20% мировых поставок нефти", – заявил аналитик по энергетике Сол Кавоник.

Автор: Андрей Каут