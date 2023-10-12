Швеция модернизирует танки "Леопард-2A5"

ЦАМТО, 11 октября. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 10 октября объявило, что от имени командования ВС Швеции подписало с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на проведение модернизации состоящих на вооружении ОБТ Stridsvagn 122 ("Леопард-2A5").

Стоимость соглашения составляет около 3,5 млрд. шведских крон. Как заявлено, модернизация станет самой масштабной с момента приобретения танков в начале 2000-х годов. Контракт включает проведение ремонта и усовершенствование 44 танков.

Как заявил руководитель направления техники сухопутных войск в FMV Йонас Лоцне, танки еще долго будут оставаться основой бригад сухопутных войск. Этот вывод можно сделать из оценки конфликта на Украине. Заключенный с KMW контракт позволит осуществить значительную модернизацию танкового парка и продлить срок службы ОБТ как минимум до 2030-х годов.

Модернизация включает замену практически всех электронных компонентов для обеспечения совместимости с современными версиями "Леопард-2" других стран, установку новой пушки L55 с расширенными возможностями применения программируемых боеприпасов, новых ночных прицелов для наводчика и командира танка, а также камеры ночного видения для механика-водителя, замену гусениц.

Как планируется, поставки модернизированных танков начнутся с 2026 года. Они получат обозначение Stridsvagn 123A.

Как сообщал ЦАМТО, в 1994 году Швеция заключила контракт на закупку 120 ОБТ, представляющих собой модифицированную версию "Леопард-2A5" с усиленной защитой. Танки были приняты на вооружение под национальным обозначением Stridsvagn 122 (Strv 122). В этом году 10 танков Stridsvagn 122 Швеция передала ВС Украины.