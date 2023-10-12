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ЦАМТО

Минобороны Молдовы намерено приобрести французскую РЛС GM200

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РЛС GM200
Трехкоординатная мобильная РЛС обнаружения воздушных целей ThalesRaytheonSystems Ground Master 200 (GM200).
Источник изображения: Thales (via Jane's)

ЦАМТО, 11 октября. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписал в Кишиневе со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым письмо о намерениях, направленное на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества, а также модернизацию военного потенциала Молдовы.

Документ, среди прочего, предусматривает подготовку военнослужащих ВС Молдовы и поддержку усилий молдавского Министерства обороны в области развития боевых возможностей и потенциального приобретения военной техники.

Как заявил министр обороны Молдовы, первый визит министра вооруженных сил Франции в страну "представляет собой убедительный сигнал о том, что Франция была и остается сторонником инициатив и проектов по модернизации оборонного сектора Молдовы".

Как заявлено, сближение между двумя странами является частью более широкого процесса вступления Молдовы в ЕС.

В кулуарах встречи в Кишиневе представители Минобороны Молдовы объявили о приобретении РЛС GM200 разработки французской компании Thales. Власти страны не раскрывают подробности покупки, но по информации молдавских СМИ, Себастьен Лекорню пообещал, что РЛС будет доставлена до конца 2023 года. Как сообщает ресурс Europa Libera, приобретенная РЛС эксплуатируется с 2008 года. Ее рыночная стоимость составляет около 14 млн. евро. Молдова приобрела GM200 в рамках пакета поддержки в сумме 40 млн. евро, предложенного Европейским Союзом для усиления Вооруженных сил страны. Средства пакета также планируется направить на покупку легких бронеавтомобилей, пикапов, вилочных погрузчиков, автобусов, грузовиков, средств связи и киберзащиты.

В 2023 году власти Кишинева увеличили оборонный бюджет более чем на 600 млн. леев (на 68%) по сравнению с предыдущими годами.

РЛС "Граунд Мастер-200" – мобильная многофункциональная трехкоординатная РЛС S-диапазона. Она обеспечивает обнаружение воздушных целей, включая истребители, вертолеты, управляемые и крылатые ракеты, БЛА, на дальностях до 250 км и высотах до 24 км и осуществляет целеуказание на дальностях до 100 км. РЛС размещена на шасси автомобиля высокой проходимости с колесной формулой 8х8 и может перебрасываться самолетами ВТА C-130 "Геркулес".

Как заявил Себастьен Лекорню, в более широкой перспективе Франция предполагает провести аудит имеющихся средств противовоздушной обороны для обеспечения надежной защиты воздушного пространства Молдовы.

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Страны
Молдавия
Франция
Продукция
C-130
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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