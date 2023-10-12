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"Очень не вовремя". НАТО придется "разрываться" между Украиной и Израилем

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AFP 2023 / JOHN THYS

Politico: НАТО придется "разорваться" ради поддержки Израиля и Украины

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся в неудобный для Киева час, пишет Politico. В среду на встрече министров обороны НАТО планировалось обсуждать Украину, но внимание переключилось на Израиль. Альянсу придется буквально "разрываться" между помощью этим странам.

Альянс планировал на этой неделе сосредоточиться на Украине, но внезапно ХАМАС ударил по Израилю.

Брюссель – Отправляясь в бельгийскую столицу на встречу НАТО, которая начнется в среду, 11 октября, министры обороны стран-членов альянса планировали обсуждать поддержку Украины. Вместо этого они обнаружили, что в их разведывательных сводках в основном фигурирует регион, о котором за последние два года многие успели забыть: Ближний Восток.

Начиная с очередной порции военной поддержки, которую Белый дом оказывает Израилю, а также экстренных заседаний в европейских столицах и заканчивая скомканной реакцией Евросоюза на кризис, союзники по НАТО пытаются каким-то образом справиться с безотлагательной необходимостью принять меры в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Внезапные атаки ХАМАС в минувшие выходные привели к тому, что израильское правительство пообещало нанести жесткий ответный удар в секторе Газа: за 48 часов в израильскую армию было призвано рекордное количество резервистов – 300 тысяч человек.

Нападение ХАМАС случилось в крайне неудобный момент для украинцев. Они стремятся получить новую порцию поддержки от НАТО на первой встрече министров обороны после июльского саммита лидеров стран альянса, на котором те взяли на себя дополнительные обязательства по оказанию военной помощи Киеву.

Александр Мережко, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, признал, что среди его соотечественников усиливается "страх" по поводу того, сможет ли Запад концентрироваться на противостоянии России, одновременно занимаясь конфликтом между Израилем и ХАМАС.

"Я могу говорить только за себя. Да, такие страхи есть, – сказал Мережко в интервью Politico. – Но в то же время я думаю, что в конечном счете это не будет проблемой, потому что Соединенные Штаты – очень сильная страна в экономическом и военном смыслах".

Хотя новый министр обороны Украины Рустем Умеров обязательно получит свою порцию внимания, ожидается, что ситуация в Израиле тоже будет обсуждаться – как минимум на полях встречи.

"Я буду очень удивлен, если ситуация на Ближнем Востоке не будет затронута на встрече", – сказал один дипломат из страны-члена НАТО, попросивший не назвать его имени. По словам другого высокопоставленного дипломата, участников встречи будет сильно интересовать то, что относительно палестино-израильского конфликта им скажет министр обороны США Ллойд Остин.

В этом интересе нет ничего необычного, потому что Израиль – давний партнер НАТО, объяснил еще один дипломат. По его словам, беспокойство альянса по поводу дальнейших шагов вполне "естественно".

Всего за неделю до нападения ХАМАС председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) посетил Израиль, где встретился с президентом Ицхаком Герцогом и чиновниками военного ведомства. Бауэр также посетил пограничный переход в Газе и высоко оценил "уникальные знания и опыт израильских военных в противостоянии подпольной террористической деятельности".

Хотя Белый дом настаивает, что он в состоянии справляться с двумя региональными кризисами одновременно, внутри Соединенных Штатов уже активизировались противники дальнейшей помощи Украине.

"Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Все средства, предназначенные Украине, необходимо немедленно перенаправить в Израиль", – написал в соцсетях сенатор-республиканец Джош Хоули (Josh Hawley), являющийся союзником бывшего президента Дональда Трампа.

Обещания Киеву

Американские чиновники стараются развеять опасения Киева, указывая на то, что у Украины и Израиля разные потребности, потому что они противостоят разным угрозам.

"Что касается вопроса о том, может ли случиться так, что американская поддержка Израиля будет осуществляться в ущерб американской поддержке Украины, мы не предвидим каких-то серьезных проблем в этом смысле, – сообщила во вторник, 10 октября, посол США при НАТО Джулианна Смит (Julianne Smith). – Я предполагаю, что Соединенные Штаты сумеют сохранить сосредоточенность на нашем партнерстве и обязательствах в вопросе обеспечения безопасности Израиля, одновременно выполняя наши обязательства и обещание продолжать поддерживать Украину, пока она защищает свои территории".

"Думаю, союзники, несомненно, захотят обсудить то, что произошло в Израиле, и выразить свою солидарность. Мы видели, что все члены альянса уже выступили со своими национальными заявлениями – в реальном времени, пока атака продолжалась. Подозреваю, что это станет частью наших дискуссий", – добавила Смит.

Однако ключевой темой встречи министров обороны стран НАТО все равно остается Украина.

Встреча начнется в среду, 11 октября, с заседания контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Соединенными Штатами, – речь идет о регулярном собрании министров стран НАТО и Украины, на котором они обсуждают, какое оружие предоставить Киеву. За этим последует заседание Совета НАТО-Украина, который был создан в июле этого года, когда президент Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в Литве.

"Я предполагаю, что упор будет сделан в основном на противовоздушной обороне и поставках боеприпасов, хотя нет сомнений, что украинцы озвучат множество других запросов, – сказала Смит. – Эти встречи всегда проходят довольно органично – министры делают шаг навстречу и предлагают помощь в реальном времени".

Незадолго до встречи НАТО министр обороны Украины Умеров связался со своей голландской коллегой Кайсой Оллонгрен (Kajsa Ollongren) и сообщил ей о "неотложной потребности" Украины в системах ПВО, ракетах большой дальности и артиллерии. Нидерланды также играют ведущую роль в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Как сказала Оллонгрен в интервью Politico, это свидетельствует о том, что альянс в состоянии помогать и Украине, и Израилю.

"Противоречия? Нет. Но я думаю, что, конечно же, определенное внимание будет уделено Израилю и тому, как там развивается ситуация, – сказала она. – Но, я думаю, это очень важно, это хорошо, что мы встречаемся завтра и послезавтра, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины [со стороны альянса] не пострадает".

Авторы статьи: Стюарт Лау (Stuart Lau), Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova), По Маклири (Paul McLeary), Лаура Кайали (Laura Kayali)

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Израиль
Литва
Нидерланды
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Продукция
F-16
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Трамп Дональд
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