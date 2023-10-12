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Военное обозрение

Новый дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии разработан для российских военных

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне спецоперации в скором времени получат на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный для уничтожения бронетехники и артиллерии противника в тыловых районах. Высокая скорость полета позволяет применять беспилотник в контрбатарейной борьбе. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

В России разработан новый беспилотник, получивший название "Тубус" по способу переноски и запуска. Как уже стало понятно, запускается он из переносной установки, которую легко может перемещать один боец. Общий вес контейнера с беспилотником составляет 15 кг, из которых 10 приходятся на сам дрон. Судя по заявлению разработчиков, пусковая установка является одноразовой.

Заявленная скорость полета "Тубуса" составляет до 300 км/час, он способен поражать цели на дальности 30-40 км, что позволяет уничтожать бронетехнику и артиллерию противника в тыловых районах. Большая скорость полета затрудняет его поражение стрелковым оружием, кроме того, "Тубус" устойчив к средствам РЭБ. Действует автономно, от спутников не зависит, наводится по координатам, переданным разведкой.

"Тубус" предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии. (...) Аналогов в России сейчас нет, другие беспилотники летают со скоростью 100-150 км/ч, соответственно, их видно и проще сбивать из стрелкового оружия. (...) он сможет эффективно бороться с артиллерией противника в глубине фронта, с которой сейчас самые большие проблемы

- приводит ТАСС слова источника.

На сегодняшний день "Тубус" успешно прошел внутренние испытания, сейчас беспилотник готовят к проверке в боевых условиях. Как заявили разработчики, в зону СВО он отправится через два месяца.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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