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ЦАМТО

Финляндия поставит Украине 19-й пакет военной помощи

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: Suojelupoliisi

ЦАМТО, 11 октября. Президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства страны одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Украине на сумму 95 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на сайте финского Минобороны.

"Решение об этом было принято президентом республики 11 октября 2023 года по предложению правительства. Это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины", – говорится в сообщении.

Стоимость пакета оценивается в 95 млн. евро, уточняет Минобороны.

"Исход войны на Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии в далеком будущем. Поэтому мы вместе с нашими союзниками будем продолжать решительную поддержку Украины. Общая стоимость поставленной Финляндией на Украину продукции военного назначения составляет 1,4 млн. евро", – приводится в сообщении цитата министра обороны Антти Хяккянена.

Информация о содержании пакета, способе его доставки и сроках не сообщается.

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Страны
Украина
Финляндия
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