В Германии намерены сделать все, чтобы поддержка Украины не ослабла

Отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву крылатых ракет Taurus, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "в настоящее время решения нет"

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Германия вместе с партнерами сделает все, чтобы военная поддержка Украины не ослабла. Об этом заявил в Берлине журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Я, как и прежде, уверен в том, что будут предоставлены большие пакеты [военной помощи], одним из которых стал вчерашний наш [пакет] объемом €1 млрд", - сказал он.

"Мы не ослабим усилий в рамках наших возможностей. Я полагаю, что то же будет касаться и американцев", - добавил министр. Он заметил, что США находятся в состоянии предвыборной гонки. "Это всегда оставляет следы во время таких дискуссий. Мы наблюдаем за этим и в других странах. Я очень надеюсь, что мы с партнерами сделаем все, чтобы поддержка [Украины] не ослабла", - сказал Писториус.

Отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву крылатых ракет Taurus, министр заявил, что "в настоящее время решения нет".

Во вторник Минобороны ФРГ сообщило о предоставлении Украине в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него вошли дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €22 млрд.