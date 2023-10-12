Секрет классического рецепта шарлотки

Один из самых простых десертов европейской кухни, который можно сделать дома, используя духовку или мультиварку – это классическая шарлотка с яблоками. Этот простой пирог стоит готовить в осенне-зимний период, когда на прилавках появляются свежие и вкусные яблоки различных сортов. Хоть рецептов шарлотки и существует великое множество, стоит уделить внимание секретам классического рецепта, которые помогут вам приготовить по-особенному вкусный пирог. Вам понадобятся лишь самые простые продукты (мука, сахар, разрыхлитель) и около часа времени. Вас однозначно заинтересует шарлотка классический рецепт.

Пошаговая инструкция

Для правильного приготовления шарлотки с яблоком нужно знать некоторые основные правила. Начнем с ингредиентов. Вам понадобится:

Четыре яйца;

Сахар и пшеничная мука – по одному стакану;

Три столовые ложки топленого на водяной бане сливочного масла (или столько же растительного);

Пять средних яблок;

Одна чайная ложка разрыхлителя;

1 лимон (для сбрызгивания начинки).

Опционально: сахарная пудра, ванилин или ванильный экстракт, корица. Можно добавить к начинке ягоды или изюм. Рекомендовано использовать именно разрыхлитель, а не соду или другие альтернативы.

Прежде чем начать пошагово готовить блюдо, понадобится разогреть духовку до 180°. Затем подготовьте фрукты: удалите сердцевину и кожуру, тонко нарежьте их для украшения. Яблоки, которые будут смешаны с тестом лучше порезать кубиками. Сбрызните их простым соком лимона, чтобы они не потемнели.

В другой миске взбивайте яйца с сахаром до состояния пышной пены. Пошагово добавьте растопленное (или растительное) масло и продолжайте смешивать. Затем пошагово добавьте сыпучие ингредиенты – разрыхлитель, муку и корицу (если вы решили ее добавить) и перемешайте все как можно тщательнее.

Застелите простым пергаментом форму для пирога и смажьте ее дно маслом. Разлейте половину теста по дну формы и равномерно распределите яблоки по нему. Покройте их оставшимся тестом и разровняйте его. Если вы нарезали слайсы для украшения – пошагово разложите их по верху будущей шарлотки.

Отправляйте заготовку в духовку на 40 минут. Готовность проверяйте простой зубочисткой – если на ней не останется следов, бисквит готов.

Шарлотка классическая с яблоками. Источник: https://povar.ru/

После извлечения из духовки, дайте шарлотке остыть при комнатной температуре. Хватит всего 10-15 минут – после этого ее можно подавать на стол, по желанию посыпав сахарной пудрой. Шарлотку с яблоком принято сервировать теплой и сразу употреблять с чаем или кофе. Если вы следовали рецепту пошагово, то на приготовление уйдет не более 40 минут.

Особенности приготовления теста

Одной из отличительных черт классической шарлотки принято считать пышную, воздушную основу. Именно поэтому, секрет приготовления идеального теста для шарлотки в духовке заключается в нескольких важных этапах:

Тщательное смешивание ингредиентов пошагово. Для смешивания сахара с яйцами лучше применять миксер, настроенный на максимальную скорость. Главное – добиться однородности и полного отсутствия сгустков. Также принято смешивать сыпучие ингредиенты (муку с разрыхлителем) заранее.

Правильное соотношение продуктов. Перебор с мукой или сахаром может негативно повлиять на структуру бисквита. Не стоит забывать и о просеивании муки с разрыхлителем – за счет этого, бисквит получится еще более пышный.

Распределение теста. Как только вы зальете его в форму, его понадобится разровнять. Лучше всего перемешивать тесто с яблочной начинкой при помощи силиконовой лопатки, и только потом отправлять его готовиться в духовку.

Многие готовят тесто иным образом – пошагово отделяют белки от желтков и взбивают их раздельно. Такой метод приготовления имеет свои преимущества, однако занимает намного больше времени чем классический (ведь яйца нужно предварительно охладить, а сами белки понадобится взбивать до устойчивых пиков) и требует особого подхода – смешивать ингредиенты можно исключительно лопаткой и с особой осторожностью, дабы не испортить воздушную текстуру теста. Результат приятно впечатляет, так как сочетание взбитых белков и разрыхлителя позволяет добиться максимальной пышности – порой эта рецептура даже превосходит классический вариант.

Приготовление яблочной начинки

Классическая шарлотка на основе муки и разрыхлителя отличается большим количеством сочной начинки. Так как по рецепту основными ингредиентами для шарлотки выступают яблоки, их подготовке стоит уделять особое внимание:

Делайте выбор в пользу сортов с кислинкой. Лучше всего подойдут классические зеленые яблоки – они твердые и в меру сочные, благодаря чему отлично переносят термическую обработку и идеально сочетаются с любой выпечкой;

Корректное нарезание фруктов. Важно не перетереть яблоки в пюре и не измельчить их. Вместо этого, тонко нарежьте яблоки только для украшения, для начинки – на дольки или кубики средней толщины;

Добавление сахара и специй. Многие посыпают яблоки корицей, чтобы сделать вкус начинки еще ярче и насыщеннее. Если вы выкладываете яблочные слайсы наверх, можно посыпать их сахаром перед отправлением в духовку, чтобы они карамелизовались.

Даже такие простые мелочи могут сделать привычную шарлотку в духовке еще лучше. Постарайтесь приготовить ее по простому, классическому рецепту хотя бы раз, воспользовавшись советами, описанными на povar.ru. Возможно, именно благодаря ним у вас начнет получаться самый вкусный десерт.