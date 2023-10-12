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ТАСС

Генсек НАТО заявил о необходимости "постоянного потока оружия" на Украину

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Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Йенс Столтенберг также отметил, что требуется "создать долгосрочные условия, чтобы гарантировать, что история не повторится"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен обеспечить постоянный и непрерывный поток оружия на Украину и ее прием в альянс. Соответствующее заявление он сделал на открытии заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину на уровне министров обороны.

"Мы не видим никаких признаков, что Россия намерена отказаться от своих амбиций, поэтому мы должны поддерживать постоянный и непрерывный поток оружия на Украину", - сказал он на заседании контактной группы, на которое впервые был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Столтенберг заявил о необходимости "создать долгосрочные условия, чтобы гарантировать, что история не повторится". "Поэтому все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом НАТО", - подчеркнул он. 

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Россия
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