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ТАСС

Нарышкин: помощь Украине становится яблоком раздора в США перед президентскими выборами

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Директор Службы внешней разведки отметил, что стремление Вашингтона подтолкнуть принятие очередного пакета финансовой и военной помощи Украине вызывает непонимание у значительной части американского общества

БАКУ, 11 октября. /ТАСС/. Помощь Киеву становится яблоком раздора в Вашингтоне в преддверии выборов президента Соединенных Штатов. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств - участников СНГ.

"В целом эта украинская тема является все более и более токсичной в преддверии предстоящих в следующем году президентских выборов. Она становится яблоком раздора, где водораздел лежит между теми, кто хотел бы видеть США процветающей страной, которая решает проблемы рядовых граждан Америки, и теми, кто, будучи отъявленными русофобами, готов пренебречь всеми коренными интересами американцев", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Нарышкин отметил, что стремление Вашингтона подтолкнуть принятие очередного пакета финансовой и военной помощи Украине вызывает непонимание у значительной части американского общества.

"Американцы задают вопросы: а почему мы должны в таком объеме финансировать поставки вооружений киевскому режиму, оплачивать работу погрязших в коррупции украинских чиновников, в то время, когда у нас в Америке, по мнению американцев, накопился огромный комплекс проблем и вопросов, которые правительство, администрация президента должны решать. Это и рост преступности и наркомании, огромный приток нелегальных мигрантов, государственный долг", - добавил он.

Директор СВР подчеркнул, что отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти стала хорошей иллюстрацией пагубности курса Вашингтона на Украине. "Всем известно, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев республиканцев вошел в сговор с администрацией президента США с тем, чтобы провести, протолкнуть очередной пакет военной помощи Украине, огромный по своим размерам, объемом в 24 млрд долларов. Отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении", - резюмировал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
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