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В США назвали самое эффективное оружие России в зоне СВО

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российская армия уничтожает дорогостоящую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг.

Автор называет дроны «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), способность которого поражать цели с течением времени только нарастает.

«Этот беспилотник-камикадзе доказал, что способен поражать широкий спектр целей, включая основные боевые танки и стоящие на авиабазах самолеты, находящихся далеко за линией соприкосновения», — пишет обозреватель.

По его мнению, дрон может быть эффективным и в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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