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ТАСС

Норвегия дополнительно выделит около $19 млн на разминирование Украины

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

Это необходимо для восстановления инфраструктуры и продолжения сельскохозяйственных работ, а также поставок зерна для поддержания мировой продовольственной безопасности, отметили в МИД королевства

СТОКГОЛЬМ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Норвегии дополнительно выделит около 200 млн норвежских крон ($18,5 млн) для разминирования Украины. Об этом сообщил МИД королевства.

"Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 млн норвежских крон на зачистку от мин и других подрывных средств", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт отметила, что разминирование помогает "спасать жизни и защищать мирных жителей, особенно детей". Кроме того, провести разминирование необходимо для восстановления инфраструктуры и продолжения сельскохозяйственных работ, а также поставок зерна для поддержания мировой продовольственной безопасности.

Как отмечается в документе, Норвегия с начала российской специальной военной операции предоставила приблизительно 164 млн крон ($15 млн) для разминирования территории Украины, около 30% которой "усеяно минами и неразорвавшимися боеприпасами". Дополнительные средства будут направлены через различные гуманитарные организации и структуры ООН. В сообщении отмечается, что Норвегия оказывает поддержку деятельности по разминированию на Украине с 2015 года и обладает обширным опытом в этом вопросе. Кроме того, страна предоставила Украине более 4,5 млрд норвежских крон ($416 млн) в качестве гуманитарной помощи, а также средств для поддержки беженцев, отмечает МИД.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Запад предоставит Киеву финансовую помощь в размере более чем $240 млн на проведение работ по разминированию. Политик указала, что операции проспонсируют США, Евросоюз, Япония, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Канада, Швейцария, Южная Корея, а также американский Фонд Говарда Баффетта. 

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