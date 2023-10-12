США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн

В него войдут артиллерийские боеприпасы, сообщили в Пентагоне

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на $200 млн, в него войдут артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы на уровне глав оборонных ведомств стран НАТО по поддержке Украины.

"США объявляют о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $200 млн", - сказал Остин. Глава Пентагона отметил, что в новый пакет помощи войдут ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Он также подчеркнул, что общая военная помощь Украине со стороны США таким образом составит почти $44 млрд.