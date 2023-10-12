ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом

Бортников назвал терроризмом планы Киева и Лондона совершить диверсии против АЭС

БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников.

"ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС", — сказал он во время выступления на заседании СОРБ в Баку.

По его словам, удалось обезвредить более 20 взрывных устройств, которые диверсанты разместили на опорах линий электропередачи двух станций. Злоумышленники планировали нарушить технологический процесс работы объектов, и это им частично удалось: как отметил директор службы, их действия привели к аварийной остановке второго блока Курской АЭС.

"Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм", — подчеркнул Бортников.

Он считает, что террористическая угроза переходит на более высокий уровень, что требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в борьбе с терроризмом и его спонсорами.

"Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень", — отметил Бортников.

Курская АЭС расположена вблизи города Курчатова в Курской области и входит в единую энергетическую систему страны. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.