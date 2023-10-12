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ТАСС

Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Сенатор ранее сообщал, что планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.

Ранее в беседе с ТАСС Рогозин сообщал, что планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время. Он подчеркнул, что большую часть времени планирует проводить у линии боевого соприкосновения.

Рогозин с 1997 по 2007 год был депутатом Госдумы, с 2008 по 2011 год - постоянный представитель России при НАТО. В 2018-2022 годах возглавлял Роскосмос. 

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