"Летающий Чернобыль". Россия создала новое оружие "Судного дня"

AT: новая российская ракета "Буревестник" способна преодолеть оборону США

Россия представила новую межконтинентальную ракету "Буревестник", которая может запустить новую гонку ядерных вооружений, пишет AT. Сообщается, что данное оружие, которое в зарубежных отчетах называют "Летающим Чернобылем", специально разрабатывалось для преодоления американских оборонительных систем.

Успешные испытания ядерного супероружия "Буревестник" — явный ответ новой американской ракете AGM-181A с ядерной боеголовкой.

Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой под названием "Буревестник". В репортажах это "оружие судного дня" еще называют "летающим Чернобылем". Считается, что за ним стоят опасения Москвы насчет утраты ядерного паритета с США, а его запуск можно считать началом новой гонки ядерных вооружений.

В этом месяце сайт The Warzone сообщил, что президент России Владимир Путин объявил о ее успешном испытании на ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай". Кроме того, он заявил, что Россия близка к развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой РС-28 "Сармат", чем подлил масла в огонь слухов о новой гонке вооружений.

В репортаже The Warzone говорится, что "Буревестник", впервые анонсированный Путиным в марте 2018 года, с тех пор прошел испытания на нескольких полигонах, включая полуостров Панькова Земля в Северном Ледовитом океане. По данным Минобороны России, "Буревестник" — это стратегическая ракета с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью действия. Его основная силовая установка — ядерный ракетный или прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

При этом The Warzone отмечает, что запуск ракеты сопряжен с такими проблемами безопасности, как выброс радиоактивного материала. Кроме того, вызывает вопросы дальнейшая судьба ядерной силовой установки после взрыва — отсюда и прозвище "летающий Чернобыль".

В августе 2019 года "Росатом" подтвердил выброс радиации, в результате которого погибли пять ученых-оружейников на государственном центральном испытательном полигоне ВМФ в Нёноксе на русском Севере. Позже инцидент связали с аварией "при испытании изотопного источника энергии для жидкостной ракетной двигательной установки".

Эксперт по нераспространению оружия массового уничтожения Джеффри Льюис и член Федерации американских ученых Анкит Панда заподозрили, что несчастный случай произошел при испытаниях "Буревестника", хотя другие их догадку оспорили.

Путин недавно предположил, что Россия, США и Китай вскоре могут возобновить боевые ядерные испытания, и отказался принять новую официальную доктрину с более низким порогом применения ядерного оружия. Однако, несмотря на это, согласно репортажу The Warzone, ход реализации программы "Буревестник" и сроки постановки ракеты на дежурство остаются неопределенными.

В статье от апреля 2020 года в рецензируемом журнале Journal of Science Policy and Governance, Лия Уокер утверждает, что разработку "Буревестника" ускорили опасения насчет противоракетной обороны США еще советских времен, а также принятая при бывшем президенте Рейгане Стратегическая оборонная инициатива (она же "Звездные войны").

Уокер утверждает, что Москву встревожили и позднейшие американские проекты (в частности, "Неядерный быстрый глобальный удар"). Ускорить испытания "Буревестника" также могли недавно подтвержденные успехи в разработке американского прототипа крылатой ракеты AGM-181A для запуска со средств-носителей вне зоны поражения ПВО противника.

Уже в этом месяце газета Asia Times сообщила об испытаниях в США ракеты AGM-181A, призванной упрочить средства ядерного сдерживания воздушного базирования против назревающих угроз со стороны Китая и России. AGM-181A входит в стратегическое семейство и прошла девять успешных летных испытаний, продемонстрировав высокую живучесть благодаря малозаметному корпусу.

Сообщается, что американская ракета также прошла четыре испытания с активным полетом в контролируемых условиях. Ракеты AGM-181A могут иметь решающее значение для США, поскольку они восполнят пробел в ядерном сдерживании, предположительно возникший в результате сокращения ядерного арсенала после холодной войны.

В то же время практически равные противники Америки Китай и Россия продолжают развивать тактическое ядерное оружие. Разработка AGM-181A может спровоцировать пропорциональный ядерный ответ со стороны Пекина и Москвы и потенциально приведет к стратегическому сотрудничеству ради наращивания ядерных арсеналов — что, в свою очередь, повлечет за собой новую гонку ядерных вооружений.

Во время холодной войны США и Советский Союз уже разрабатывали прототипы прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) с ядерной установкой для ракет большой дальности и стратегических бомбардировщиков с целью увеличения радиуса поражения своей авиации. Увеличенная дальность полета требовала больше топлива, что, в свою очередь, привело к укрупнению самолетов. ПВРД с ядерной установкой же рассматривались как альтернатива более крупным самолетам.

Механический принцип их работы таков: они засасывают холодный воздух спереди, пропускают через ядерный реактор, чтобы его нагреть, и выбрасывают сзади, тем самым обеспечивая тягу. Такой двигатель может приводить самолет или ракету в действие в течение нескольких дней или даже недель.

Хотя США и бывший СССР оба разработали конструкции самолетов и ракет с ядерными двигателями, ни одна из них поступила на службу из-за технических проблем, соображений безопасности и трудностей в эксплуатации.

Лиа отмечает, что конструкция "Буревестника" во многом аналогична американской низковысотной сверхзвуковой ракете SLAM 1960-х годов. Она увенчала собой сверхсекретный проект "Плутон" по разработке крылатой ракеты с ядерной установкой.

Она отмечает, что ракета SLAM могла нести от 14 до 26 ядерных боеголовок и предназначалась для использования при наихудшем сценарии ядерной войны. Лия упоминает, что США испытали действующий ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель еще в 1961 году, но угрозы при его установке на ракету и другие сопутствующие риски все же вынудили США свернуть программу.

Лия перечислила несколько проблем при создании такого оружия. Так, компактный ядерный реактор на крылатой ракете должен выдерживать экстремальные перепады давления на собственный корпус, чрезвычайно высокие температуры, необходимые для ядерной реакции, и стремительную потерю тепла из-за охлаждения воздушным потоком.

Она отмечает, что проект "Плутон" стремился выполнить все эти требования — и в итоге был спроектирован и построен ядерный реактор мощностью 500 мегаватт, способный выдерживать температуру свыше 1371 градуса по Цельсию.

Лия говорит, что смягчить последствия аварий в сложной, тесно связанной и небольшой системе невозможно. При этом она отмечает, что даже при подверженности системы авариям, неисправности на территории противника наверняка не вызовут нареканий, ведь отказ системы может оказаться столь же разрушительным для противника, как и исправная работа.

Лия также подчеркнула "встроенные" опасности при использовании такой системы доставки, которая фактически работает как грязная бомба и тем самым ставит ребром вопросы насчет распространения ядерного оружия. Она подчеркивает, что, если другие страны воспользуются этим оружием для поддержания ядерного паритета, это возымеет серьезные последствия для населения и окружающей среды.

Она отмечает, что, если испытание хотя бы одной такой ракеты пойдет не по сценарию и реактор взлетит на воздух, последствия будут сопоставимы с ядерным взрывом.

"Буревестник" входит в семейство российского "супероружия", которое подается как средство гарантированного взаимного уничтожения. Считается, что перехватить его невозможно, и он служит в том числе для демонстрации технологического превосходства и военной мощи России.

В исследовании от сентября 2021 года для Королевского института международных отношений (разговорное название Чатем-хаус) Ричард Конолли отметил что "Буревестник" (наряду с МБР РС-28 "Сармат", гиперзвуковыми ракетами "Авангард", "Кинжал" и "Циркон", а также ядерной торпедой "Посейдон") разрабатывался для поддержания стратегического паритета с США. Поскольку считается, что они успешно пробивают американскую оборону, им отводится роль рычага влияния в будущих переговорах по контролю вооружений.

Конолли отмечает, что Россия разработала это супероружие, чтобы развеять опасения внезапного и решительного военно-морского и воздушного блицкрига США. Поскольку они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, это дает Москве более широкий спектр вариантов ответного удара.

В то же время, отмечает Конолли, это супероружие существенным образом не изменит стратегического ядерного потенциала России, хотя и значительно улучшит ее тактические ударные возможности — причем как ядерные, так и неядерные.

Автор статьи: Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)