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ТАСС

Дания может передать Украине первые F-16 в начале 2024 года

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Самолет F-16 ВВС Дании
Самолет F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Как отметил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, "предстоит большая работа для того, чтобы украинцы смогли эксплуатировать их"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Дания, вероятно, сможет передать Украине первые истребители F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен перед встречей с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов, - сказал он. - Но предстоит большая работа для того, чтобы украинцы смогли эксплуатировать их". 

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Страны
Дания
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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