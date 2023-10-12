Дания может передать Украине первые F-16 в начале 2024 года

Как отметил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, "предстоит большая работа для того, чтобы украинцы смогли эксплуатировать их"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Дания, вероятно, сможет передать Украине первые истребители F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен перед встречей с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов, - сказал он. - Но предстоит большая работа для того, чтобы украинцы смогли эксплуатировать их".