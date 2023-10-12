Зеленский заявил, что конфликт с Россией находится на последней стадии

Президент также отметил, что "если война продолжится, то он будет баллотироваться на ближайших выборах"

БУХАРЕСТ, 11 октября. /ТАСС/. Конфликт с Россией находится в завершающей фазе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не могу назвать точную дату [завершения конфликта]", - сказал он в интервью четырем румынским журналистам, которое транслировалось телеканалом Digi-24. "Это последняя часть войны, не середина. <...> Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений - деньги, вооружения, - но мы в последней части, самой трудной", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Румыния предоставила Киеву артиллерийские боеприпасы. "Помощь Румынии очень важна, - сказал он. - Вы знаете, что нам нужно. Мы получили артиллерийские боеприпасы, нам их не хватало. <...> Люди отовсюду, с Запада помогли нам, направили вооружения, вы помогли артиллерией". "Если Румыния могла бы нам помочь системами ПВО, было бы чудесно, - добавил Зеленский. - У вас есть системы, которых у нас нет".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Киев признать, что молдавский язык не существует, глава украинского государства сказал: "Откровенно говоря, я не вижу в этом глобальной проблемы, для меня это не проблема. Понимаю, некоторые люди говорят, что Молдавия - это Румыния. Для меня эта проблема не является насущной". "Украинское правительство соберется и примет решение в связи с этой проблемой, соберется через две недели, - подчеркнул он. - Я склоняюсь к решению укрепить наше партнерство и решить эти проблемы". Ранее глава румынского кабинета министров Марчел Чолаку призывал украинские власти "признать, что так называемый молдавский язык не существует, и принять соответствующие законные и административные меры".

Зеленскому также задали вопрос, будет ли он баллотироваться на ближайших президентских выборах. "Если война будет продолжаться, то да, если война закончится - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил украинский лидер.