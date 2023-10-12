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РИА Новости

"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков

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Танк Т-72Б3М в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-72Б3М в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

"Уралвагонзавод" передал войскам новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, сообщает пресс-служба предприятия.

"В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении. Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения (в составе УВЗ входит в "Ростех") и изготовленную на "Уралвагонзаводе".

Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

Т-72Б3М – глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки – пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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