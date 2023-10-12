Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники

Александр Потапов отметил, что "там, где недавно красились вагоны, сегодня происходит покраска корпусов и динамической защиты на танки"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) перепрофилировал цеха вагоносборочного производства для производства деталей и узлов для бронетехники. Об этом сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.

"В цехах вагоносборочного производства осваиваются детали и узлы для бронетехники. Там, где недавно красились вагоны, сегодня происходит покраска корпусов и динамической защиты на танки", - цитирует Потапова пресс-служба концерна.

По словам Потапова, эту работу совместно делают вагоносборщики, металлурги, инструментальщики завода.

11 октября "Уралвагонзаводу" исполнилось 87 лет. Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники.