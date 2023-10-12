Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100, так как к ним есть двигатели

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. К 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.

Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

"Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", - заявил глава российского военного ведомства на совещании.

Как доложил в ходе инспекции производства самолетов командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, сейчас существуют два варианта комплектации Ан-124 двигателями – либо модернизированными Д-18Т, либо ПД-35.