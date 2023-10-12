Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации

Шойгу: парк военно-транспортной авиации нужно увеличивать за счет Ил-76МД-90А

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.

Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.

"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", - отметил в ходе совещания Шойгу.

Министр добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с этим он обратил внимание на то, что "необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть".

"Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал глава военного ведомства.