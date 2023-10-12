Шойгу провел совещание по наращиванию возможностей военно-транспортной авиации

Глава Минобороны, в частности, проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО "Ил" - "Авиастар"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел в Ульяновске совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по вопросам наращивания возможностей военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщили в Минобороны России.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО "Ил" - "Авиастар", проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100. Как уточнили в военном ведомстве, по итогам работы на предприятии Шойгу провел совещание, где участники рассмотрели состояние и перспективы развития ВТА.

"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы - это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность ВТА увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по ВТА в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза", - отметил на совещании министр обороны РФ.

Шойгу указал на необходимость увеличения парка ВТА РФ за счет последней модификации Ил-76. "Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124 в России к 2025 году должно быть удвоено. "Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов", - сказал глава российского оборонного ведомства.

Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет. Предназначен для доставки войск с боевой техникой и вооружением из глубокого тыла на театры военных действий, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой, перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.

Ил-76МД-90А - модернизация Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка. Кроме того, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.