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Военное обозрение

Компания BAE Systems провела очередные испытания артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжаются работы по созданию артиллерийского снаряда, способного поражать цели на дальности свыше 100 километров. Как сообщает Defense One, компания BAE Systems провела очередные испытания боеприпаса увеличенной дальности XM1155-SC калибра 155 мм.

BAE Systems провела очередное тестирование создаваемого для САУ артиллерийского снаряда увеличенной дальности XM1155-SC. Если в марте стрельба данным боеприпасом велась из экспериментальной САУ с длиной ствола 58 калибров, то на этот раз использовалась стандартная установка M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров.

В марте 2023 года прототип САУ XM907A2, разрабатываемый в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery - "Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью"), смог поразить цель снарядом XM1155-SC на дальности 110 км. На этот раз компания не стала раскрывать дальность поражения, но заявила об "успешных испытаниях". Как предполагают эксперты, при стрельбе из САУ со стандартным стволом снаряд способен поразить цель на дальности 96 км.

Наше намерение с этим снарядом сейчас состоит в том, чтобы доказать, что мы можем удвоить дальнобойность традиционной артиллерии, независимо от калибра орудия (...) Теперь мы превысили любую дальность, когда-либо приобретенную [Paladin]

- заявил вице-президент по развитию бизнеса систем боевых задач BAE Systems Джим Миллер.

Отмечается, что обычная САУ M109 Paladin с длиной ствола 39 калибров при применении активно-реактивного снаряда M982 Excalibur способна поражать цели на дальности до 40-50 км, реактивным снарядом GMLRS - до 70 км. Включение XM1155-SC в арсенал САУ позволит накрывать позиции противника на дальности до 100 км.

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Страны
США
Продукция
GMLRS
M109
M982 Excalibur
Компании
BAE Systems
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